Кулеба розповів деталі переговорів з главою МЗС Португалії у Києві

Міністри закордонних справ України та Португалії на зустрічі у Києві обговорили, серед іншого, військову допомогу та рух України до ЄС і НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що вони з Жоао Гомешем Кравіньо обговорили реалізацію запропонованої Україною "формули миру", майбутнє членство України у ЄС і НАТО та збільшення військової підтримки з боку Португалії і ЄС загалом.

I welcomed my Portuguese counterpart @JoaoCravinho in Kyiv and thanked him for his personal firm position in support of Ukraine.



We discussed @ZelenskyyUa’s Peace Formula, Ukraine’s EU and NATO membership, and increased military support from Portugal and the EU.



