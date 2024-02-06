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Кулеба розповів деталі переговорів з главою МЗС Португалії у Києві

Вівторок, 6 лютого 2024, 14:48

Міністри закордонних справ України та Португалії на зустрічі у Києві обговорили, серед іншого, військову допомогу та рух України до ЄС і НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що вони з Жоао Гомешем Кравіньо обговорили реалізацію запропонованої Україною "формули миру", майбутнє членство України у ЄС і НАТО та збільшення військової підтримки з боку Португалії і ЄС загалом. 

"Україна розраховує на те, що ЄС прискорить і збільшить постачання артилерійських снарядів у достатній кількості. Українські військові заслуговують на відповідні рішення і чекають їх. Вдячний Португалії за підтримку у цьому питанні", – розповів Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо перебуває в Україні з дводенним візитом, він прибув 5 лютого.

Він також приїздив до України для святкування Дня незалежності у 2022 році. 

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Португалія Кулеба