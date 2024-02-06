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Кулеба рассказал детали переговоров с главой МИД Португалии в Киеве

Вторник, 6 февраля 2024, 14:48

Министры иностранных дел Украины и Португалии на встрече в Киеве обсудили, среди прочего, военную помощь и движение Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что они с Жоао Гомешем Кравиньо обсудили реализацию предложенной Украиной "формулы мира", будущее членство Украины в ЕС и НАТО и увеличение военной поддержки со стороны Португалии и ЕС в целом.

"Украина рассчитывает на то, что ЕС ускорит и увеличит поставки артиллерийских снарядов в достаточном количестве. Украинские военные заслуживают соответствующих решений и ждут их. Благодарен Португалии за поддержку в этом вопросе", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо находится в Украине с двухдневным визитом, он прибыл 5 февраля.

Он также приезжал в Украину для празднования Дня независимости в 2022 году.

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Португалия Кулеба