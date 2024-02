Кулеба рассказал детали переговоров с главой МИД Португалии в Киеве

Министры иностранных дел Украины и Португалии на встрече в Киеве обсудили, среди прочего, военную помощь и движение Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что они с Жоао Гомешем Кравиньо обсудили реализацию предложенной Украиной "формулы мира", будущее членство Украины в ЕС и НАТО и увеличение военной поддержки со стороны Португалии и ЕС в целом.

I welcomed my Portuguese counterpart @JoaoCravinho in Kyiv and thanked him for his personal firm position in support of Ukraine.



We discussed @ZelenskyyUa’s Peace Formula, Ukraine’s EU and NATO membership, and increased military support from Portugal and the EU.



Ukraine counts… pic.twitter.com/NBEqS8e1uY