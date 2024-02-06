Словацькі урядовці майже удвічі підняли собі зарплати

Уряд Словаччини 6 лютого схвалив постанову про підвищення заробітних плат, незважаючи на те, що вони мали б бути заморожені через зростання державного боргу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

З 2022 року в Словаччині застосовується так зване боргове гальмо, яке передбачає замороження зарплат у державному секторі через зростання держборгу. Замороження стосується лише окладу, а не надбавок, які не оподатковуються.

Після ухвалення постанови загальний дохід міністрів словацького уряду зросте приблизно вдвічі. Рядові міністри отримуватимуть майже 9000 євро на місяць, заступники прем’єра – 10 тисяч євро.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо був змушений окремо пояснювати, чому після підвищення зарплата міністрів не набагато відрізняється від зарплат депутатів – хоча мала б бути у півтора рази вищою.

"Я маю поважати той факт, що звичайний член Національної ради (парламенту. – Ред.) без правової та економічної відповідальності має значно вищу компенсацію, ніж член уряду", – пояснив він.

До підвищення зарплата прем’єра Словаччини становила близько 6500 євро, тоді як у Чехії голова уряду отримує десь 11 тисяч євро на місяць, а в Угорщині деякі міністри заробляють за цей час майже 13 тисяч євро.

Таким чином, після схваленого урядом Фіцо рішення зарплата словацьких урядовців буде приблизно на тому ж рівні, що й у сусідніх державах.

Нагадаємо, у 2022 році в Євросоюзі погодили єдині правила встановлення мінімальної зарплати.