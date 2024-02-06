Словацкие чиновники почти вдвое подняли зарплату

Правительство Словакии 6 февраля одобрило постановление о повышении заработных плат, несмотря на то, что они должны быть заморожены из-за роста государственного долга.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

С 2022 года в Словакии применяется так называемый долговой тормоз, предусматривающий заморозку зарплат в государственном секторе из-за роста госдолга. Заморозка касается только оклада, а не надбавок, не облагаемых налогом.

После принятия постановления общий доход министров словацкого правительства вырастет примерно вдвое. Рядовые министры будут получать почти 9000 евро в месяц, заместители премьера – 10 тысяч евро.

Премьер Словакии Роберт Фицо был вынужден отдельно объяснять, почему после повышения зарплата министров ненамного отличается от зарплат депутатов – хотя должна быть в полтора раза выше.

"Я должен уважать тот факт, что обычный член Национального совета (парламента. – Ред.) без правовой и экономической ответственности имеет значительно более высокую компенсацию, чем член правительства", – пояснил он.

До повышения зарплата премьера Словакии составляла около 6500 евро, тогда как в Чехии глава правительства получает около 11 тысяч евро в месяц, а в Венгрии некоторые министры зарабатывают за это время почти 13 тысяч евро.

Таким образом, после одобренного правительством Фицо решения зарплата словацких чиновников будет примерно на том же уровне, что и в соседних государствах.

Напомним, в 2022 году в Евросоюзе согласовали единые правила установления минимальной зарплаты.