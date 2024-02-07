ЗМІ: Антикорупційна прокуратура Австрії проводить розслідування щодо ексглави НБУ Шевченка

Австрійська прокуратура з питань економіки та корупції (WKStA) проводить розслідування проти колишнього очільника Національного банку України Кирила Шевченка щодо зловживання довірою.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо австрійському виданню De Standard.

Зазначається, що Шевченко втік з України у вересні 2022 року, за місяць до своєї офіційної відставки. Невдовзі після цього він попросив притулку в Австрії, де перебуває й досі. Хоча Україна подала запит на екстрадицію, австрійські суди відхилили його: влада і суди стверджували, що передача Шевченка в Україну наразі неможлива просто через стан війни в країні.

"Спочатку вони не повинні були розглядати зміст звинувачень у корупції – але зараз це змінилося. Злочини, в яких звинувачують Шевченка в Україні, караються і тут. Як стало відомо De Standard, WKStA зараз проводить розслідування щодо зловживання довірою проти українця та інших підозрюваних", – йдеться у публікації.

Водночас його заява про надання притулку залишається у Федеральному відомстві з питань імміграції та притулку (BFA).

Як зазначається, ця ситуація є викликом для австрійської влади, яка має з'ясувати, чи є звинувачення, висунуті їхніми українськими колегами, обґрунтованими. Крім того, потрібно визначити, має Шевченко право на притулок, чи одного дня його доведеться екстрадувати.

З точки зору Шевченка, йдеться про "класичне політичне переслідування". Причину цього він вбачає у своїй політиці на посаді голови Національного банку: коли після початку війни державний бюджет став дефіцитним, Офіс президента Володимира Зеленського нібито тиснув на нього, щоб він знизив облікову ставку і випустив більше грошей в обіг. Шевченко відмовився, щоб не розпалювати шалену інфляцію і не девальвувати українську валюту.

WKSTA не надає жодної інформації про непублічні провадження, але зазначає, що в таких випадках вони працюють через запити про правову допомогу. Окрім допиту Шевченка, відомство може звернутися по допомогу до української прокуратури і подати клопотання – наприклад, про передачу матеріалів або допит свідків. Ці клопотання будуть спрямовані саме на тих прокурорів, яких Шевченко звинувачує в політичних переслідуваннях.

Варто нагадати, що 4 жовтня 2022 року голова НБУ Шевченко подав у відставку. Офіційна причина – за станом здоров'я.

Незабаром САП та НАБУ повідомили про підозру Шевченку у справі про протиправну діяльність посадових осіб державного АБ "Укргазбанк" у 2014-2019 роках, яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн гривень.

У жовтні 2022 року ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку" у розмірі майже 40,2 млн гривень.

24 жовтня 2022 року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн гривень, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко. У листопаді Шевченка оголосили в міжнародний розшук.