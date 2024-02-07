СМИ: Антикоррупционная прокуратура Австрии проводит расследование в отношении экс-главы НБУ Шевченко

Австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции (WKStA) проводит расследование против бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко о злоупотреблении доверием.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно австрийскому изданию De Standard.

Отмечается, что Шевченко сбежал из Украины в сентябре 2022 года, за месяц до своей официальной отставки. Вскоре после этого он попросил убежища в Австрии, где находится до сих пор. Хотя Украина подала запрос на экстрадицию, австрийские суды отклонили его: власти и суды утверждали, что передача Шевченко в Украину сейчас невозможна просто из-за состояния войны в стране.

"Сначала они не должны были рассматривать содержание обвинений в коррупции – но сейчас это изменилось. Преступления, в которых обвиняют Шевченко в Украине, наказываются и здесь. Как стало известно De Standard, WKStA сейчас проводит расследование по злоупотреблению доверием против украинца и других подозреваемых", – говорится в публикации.

В то же время его заявление о предоставлении убежища остается в Федеральном ведомстве по вопросам иммиграции и убежища (BFA).

Как отмечается, эта ситуация является вызовом для австрийских властей, которые должны выяснить, являются ли обвинения, выдвинутые их украинскими коллегами, обоснованными. Кроме того, нужно определить, имеет ли Шевченко право на убежище, или однажды его придется экстрадировать.

С точки зрения Шевченко, речь идет о "классическом политическом преследовании". Причину этого он видит в своей политике на посту главы Национального банка: когда после начала войны государственный бюджет стал дефицитным, Офис президента Владимира Зеленского якобы давил на него, чтобы он снизил учетную ставку и выпустил больше денег в обращение. Шевченко отказался, чтобы не разжигать бешеную инфляцию и не девальвировать украинскую валюту.

WKSTA не предоставляет никакой информации о непубличных производствах, но отмечает, что в таких случаях они работают через запросы о правовой помощи. Кроме допроса Шевченко, ведомство может обратиться за помощью в украинскую прокуратуру и подать ходатайство – например, о передаче материалов или допросе свидетелей. Эти ходатайства будут направлены именно на тех прокуроров, которых Шевченко обвиняет в политических преследованиях.

Стоит напомнить, что 4 октября 2022 года глава НБУ Шевченко подал в отставку. Официальная причина – по состоянию здоровья.

Вскоре САП и НАБУ сообщили о подозрении Шевченко по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк" в 2014-2019 годах, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн.

В октябре 2022 года ВАКС назначил залог экс-директору департамента "Укргазбанка" в размере почти 40,2 млн грн.

24 октября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых – экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В ноябре Шевченко объявили в международный розыск.