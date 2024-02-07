С января 2022 года Европейский Союз предоставил Украине поддержку примерно на более чем 88 млрд евро.

Об этом на брифинге в Киеве в среду рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

"За последние два года ЕС оказал Украине поддержку, которую можно оценить на сумму более 88 млрд евро, из них 28 млрд евро – это военная поддержка", – сказал он.

"В дополнение важным является решение Европейского совета... одобрить предложение о поддержке на 50 млрд евро", – добавил Боррель.

Он выразил уверенность в одобрении Европарламентом этого решения до конца месяца.

Боррель сказал, что сегодня Украине нужны не аплодисменты или овации, а помощь в виде оружия, боеприпасов, финансов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС стремится в марте начать выплаты в рамках согласованной на прошлой неделе программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.