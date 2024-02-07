Суд остаточно підтвердив, що експрем’єр Чехії Бабіш працював на радянські спецслужби

Колишній чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш програв останню апеляцію в Словаччині у справі, що стосувалась звинувачень у співпраці з таємною поліцією комуністичної доби в тодішній Чехословаччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Бабіш, який народився на території сучасної Словаччини, судився з Інститутом національної пам'яті країни, де з 1993 року зберігається його особова справа таємної поліції Чехословаччини після її поділу у 1993 році.

Як стверджували в Інституті нацпам’яті Словаччини, у 1982 році таємна поліція завербувала Бабіша й присвоїла йому кодове ім’я "Буреш". Чеський експрем’єр це категорично заперечував і намагався оскаржити через суд.

Суд у Братиславі відхилив позов Бабіша ще у 2018 році, але Конституційний суд Словаччини пізніше призначив повторний розгляд, заявивши, що відповідачем має бути не Інститут національної пам’яті, а Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

У 2022-му суд першої інстанції знову відхилив позов Бабіша, а у вересні 2023 року аналогічне рішення ухвалив Верховний суд Словаччини. Крапку поставив Конституційний суд країни, який остаточно став на бік відповідачів 1 лютого.

Андрей Бабіш наразі перебуває в чеській опозиції після того, як його центристська популістська партія ANO програла вибори 2021 року. Він балотувався на посаду президента Чехії на виборах у січні 2023 року, але програв генералу у відставці Петру Павелу.

Нещодавно Бабіш образився на те, що разом з іншими членами свого руху опинився у списку "бактерій русского міра" українського видання Texty.