Експрем’єр Чехії образився на Texty, які назвали його "бактерією русского міра"

Лідер руху ANO, колишній прем'єр-міністр Чехії і невдалий кандидат у президенти Андрей Бабіш важко переживає той факт, що він разом з іншими членами свого руху опинився у списку "бактерій русского міра" українського видання Texty.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Novinky.

Бабіш заявив, що це мерзенно і гидко, і повторив, що рух ANO ніколи не був проросійським і що він був на боці України з початку війни.

"Я і весь рух ANO були на боці України і підтримуємо її з самого початку війни", – заявив він..

Бабіш відреагував на список "бактерій русского міра", опублікований українським сайтом Texty. Він включив осіб та організації з 19 європейських країн, які, на його думку, є проросійськими, до списку з приблизно 2100 суб'єктів. Чеська Республіка в ньому представлена 136 особами та організаціями.

Крім Бабіша, в ньому опинилися голова парламентського клубу руху ANO Олена Шиллерова і депутат від руху ANO Радек Вондрачек.

"Я, пані Шиллерова, і ніхто інший з руху ANO ніколи не висловлювався на користь Росії", – додав Бабіш, назвавши сервер Texty "сумнівним".

Окрім згаданих вище, до списку потрапили лідер СДПН Томіо Окамура, колишній прем'єр-міністр Їржі Пароубек або голова Компартії Чехії Катержина Конечна. Там також є представники чеської дезінформаційної сцени, такі як Любомир Вольний або Їндржіх Райхл. Присутній у списку також експрезидент Чехії Вацлав Клаус.

Нагадаємо, вищий суд Праги у листопаді скасував виправдальний вирок колишньому прем’єр-міністру Чехії Андрею Бабішу у справі про нецільове використання субсидій Європейського Союзу, відомій як справа про "Лелече гніздо".

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