У Молдові заявили про початок "скринінгу" законодавства для вступу в ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасимов 7 лютого оголосила про початок так званого скринінгу Європейським Союзом молдовського законодавства – тобто його перевірки на відповідність праву ЄС.

Про це Герасімов заявила під час робочого візиту до Брюсселя, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, делегація Молдови в Брюсселі зустрілась зі співрозмовниками в Європейській комісії, з якими буде працювати під час процесу переговорів про вступ.

"Метою зустрічі було деталізувати наступні кроки після ухвалення Європейською радою в грудні 2023 року рішення про початок переговорів про вступ з Республікою Молдова, а саме запуск так званого процесу "скринінгу", який передбачає на практиці оцінку відповідності національного законодавства, глава за главою, законодавству ЄС", – пояснила вона.

Сторони також погодили графік і процедурні деталі "цього складного етапу нашої європейської подорожі", зазначила Герасімов.

Нагадаємо, делегація України минулого місяця також узяла участь в установчій зустрічі у Брюсселі щодо початку "скринінгу" – важливого процесу оцінки українського законодавства на відповідність праву ЄС, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

Як відомо, Україна ще до отримання офіційного рішення Євроради здійснила процес селф-скринінгу, який дозволив визначити стан адаптації українського законодавства до європейського.

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