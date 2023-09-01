Україна завершила другий етап первинної оцінки законодавства на відповідність праву ЄС

В Україні завершився другий етап первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу – йдеться про процес аудиту, відомий як "селф-скринінг".

Про це повідомила пресслужба віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, пише "Європейська правда".

Протягом двох місяців органи державної влади опрацювали близько 28 тисяч актів права ЄС та за результатами підготували 34 звіти для наповнення майбутньої Національної програми нормативно-правового наближення українського законодавства до актів права ЄС.

Після опрацювання звітів заплановано такі кроки: формування актуального переліку acquis (актів права ЄС. – Ред.); узагальнений перелік уже ухваленого українського законодавства, що відповідає acquis; аналіз розбіжностей між станом імплементації acquis в рамках Угоди про асоціацію та актуальним правом ЄС; розробка Національної програми адаптації законодавства до права ЄС та плану імплементації acquis (на заміну Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію).

Також заплановані: розробка проєктів нормативно-правових актів, що мають бути прийняті в рамках переговорного процесу; ухвалення відповідних законопроєктів; імплементація прийнятого законодавства; моніторинг проєктів законів на відповідність європейським зобов'язанням; опрацювання підходів до формування переговорних позицій; надання підтримки Єврокомісії у здійсненні підготовки до офіційного скринінгу в 2024 році.

Перший етап селф-скринінгу завершився 30 червня. Понад 80 органів державної влади та державних установ було залучено до проведення селф-скринінгу за 34 переговорними розділами.

У лютому цього року український прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит законодавства на відповідність європейському.

Тим часом у Єврокомісії готують пропозиції щодо розширення ЄС, які планують представити у жовтні.