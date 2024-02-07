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Умєров на зустрічі з Боррелем обговорив співпрацю оборонних компаній України та ЄС

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Середа, 7 лютого 2024, 21:42

Міністр оборони Рустем Умєров 7 лютого провів зустріч із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, який перебуває з візитом в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", Умєров повідомив у Twitter (X).

За словами українського міністра, на зустрічі він подякував топ-дипломату ЄС "за його особисту участь та незмінну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні".

"Під час зустрічі наголосив на необхідності суттєвого збільшення поставок боєприпасів нашими партнерами для відсічі російської агресії. Запропонував співпрацю європейським оборонним компаніям, зокрема у створенні спільних підприємств та інвестуванні у виробництво на території України", – додав він.

Також Умєров розповів Боррелю про реформи Міноборони, зокрема у сфері оборонних закупівель.

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Боррель перебуває з дводенним візитом у Києві, де він торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів. 

У середу Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

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