Умєров на зустрічі з Боррелем обговорив співпрацю оборонних компаній України та ЄС

Міністр оборони Рустем Умєров 7 лютого провів зустріч із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, який перебуває з візитом в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", Умєров повідомив у Twitter (X).

За словами українського міністра, на зустрічі він подякував топ-дипломату ЄС "за його особисту участь та незмінну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні".

"Під час зустрічі наголосив на необхідності суттєвого збільшення поставок боєприпасів нашими партнерами для відсічі російської агресії. Запропонував співпрацю європейським оборонним компаніям, зокрема у створенні спільних підприємств та інвестуванні у виробництво на території України", – додав він.

🇺🇦🇪🇺 Had a fruitful meeting with the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, @JosepBorrellF, who is visiting Ukraine.



Thanked Mr. Borrell for his personal involvement and steadfast support that the European Union provides to Ukraine.



During the… pic.twitter.com/dUgErYm4KM