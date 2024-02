Умеров на встрече с Боррелем обсудил сотрудничество оборонных компаний Украины и ЕС

Министр обороны Рустем Умеров 7 февраля провел встречу с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, который находится с визитом в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Умеров сообщил в Twitter (X).

По словам украинского министра, на встрече он поблагодарил топ-дипломата ЕС "за его личное участие и неизменную поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине".

"Во время встречи отметил необходимость существенного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами для отпора российской агрессии. Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности в создании совместных предприятий и инвестировании в производство на территории Украины", – добавил он.

🇺🇦🇪🇺 Had a fruitful meeting with the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, @JosepBorrellF, who is visiting Ukraine.



Thanked Mr. Borrell for his personal involvement and steadfast support that the European Union provides to Ukraine.



