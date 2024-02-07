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Умеров на встрече с Боррелем обсудил сотрудничество оборонных компаний Украины и ЕС

Среда, 7 февраля 2024, 21:42

Министр обороны Рустем Умеров 7 февраля провел встречу с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, который находится с визитом в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Умеров сообщил в Twitter (X).

По словам украинского министра, на встрече он поблагодарил топ-дипломата ЕС "за его личное участие и неизменную поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине".

"Во время встречи отметил необходимость существенного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами для отпора российской агрессии. Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности в создании совместных предприятий и инвестировании в производство на территории Украины", – добавил он.

Также Умеров рассказал Боррелю о реформах Минобороны, в частности в сфере оборонных закупок.

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Боррель находится с двухдневным визитом в Киеве, где он затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и необходимости эффективной работы демократических механизмов. 

В среду Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

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Боррель