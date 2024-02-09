Парламентарі країн Балтії та Північної Європи висловили в США занепокоєння щодо допомоги Україні

Високопоставлені законодавці з країн Північної Європи та Балтії, які відвідали Вашингтон у четвер, висловили занепокоєння тим, що вони назвали відсутністю терміновості та чіткої стратегії з боку США щодо допомоги Україні в боротьбі з московським вторгненням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

За словами законодавців, президент Росії Владімір Путін у разі перемоги в Україні захопить більше європейських територій, що підвищує небезпеку конфлікту з очолюваним США альянсом НАТО, який призведе до величезних людських та економічних втрат.

"Хлопці, прокиньтеся. Чи готові ви перемогти ворога №1, який діє як сучасний Гітлер?"", – сказав Жигімантас Павільоніс, голова комітету закордонних справ литовського парламенту, звертаючись до демократів і республіканців.

Похмура оцінка того, як Вашингтон справляється із загрозою найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, підкреслила зростаюче занепокоєння по обидва боки Атлантики тим, що внутрішньополітична ворожнеча в США підриває підтримку України.

Голови парламентських комітетів у закордонних справах Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту з проханням про нову допомогу від США, оскільки Україна бореться з нестачею боєприпасів і російськими нападами. Усі країни, окрім Швеції, є членами НАТО.

Боротьба в Конгресі США щодо імміграції гальмує виділення 61 мільярда доларів нової військової допомоги.

Члени делегації повідомили, що вони зустрічалися з представниками адміністрації і законодавцями, але в основному прагнули поговорити з республіканцями, які чинять опір новій допомозі. За їхніми словами, лише один скептично налаштований республіканський член Палати представників погодився зустрітися з ними.

"Не було відчуття терміновості", – сказав латвійський парламентар Ріхардс Колс, додавши, що "дивно", що деякі американські законодавці закликали європейців більше взаємодіяти з громадянами США, щоб пояснити, наскільки важливою є перемога Росії.

"Це абсолютно ваша робота", – відповів він.

Кілька членів делегації розкритикували президента Джо Байдена за те, що він виступає проти вступу України до НАТО, а також за його стратегію "робити все можливе" для допомоги Києву.

"Ми не чуємо чіткого послання (США) про те, чим має закінчитися ця війна", – сказав Марко Міхкельсон, голова комітету у закордонних справах естонського парламенту.

Члени делегації зазначили, що неодноразово чули, що Європа робить недостатньо для допомоги Україні. Колс назвав це неправдивим твердженням, яке "дійсно зіграло на руку Путіну" з наративами про втому від війни.

"Всі наші країни за цим столом виділили більше 1% ВВП на військову допомогу Україні. США – близько 0,3%", – сказав Міхкельсон.

Росія значно збільшила свій військовий бюджет, її оборонна промисловість працює цілодобово, і Москва імпортує західні технології, незважаючи на міжнародні санкції, сказав Колс.

"Ми не повинні недооцінювати їх бажання пережити нас. Їх не хвилюють людські життя. Їм байдужа ціна. Ми повинні прокинутися", – заявив він.

Нагадаємо, верхня палата американського Конгресу – Сенат – 8 лютого ухвалила процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Законопроєкт передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

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