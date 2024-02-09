Парламентарии стран Балтии и Северной Европы выразили в США обеспокоенность относительно помощи Украине

Высокопоставленные законодатели из стран Северной Европы и Балтии, которые посетили Вашингтон в четверг, выразили обеспокоенность тем, что они назвали отсутствием срочности и четкой стратегии со стороны США по помощи Украине в борьбе с московским вторжением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

По словам законодателей, президент России Владимир Путин в случае победы в Украине захватит больше европейских территорий, что повышает опасность конфликта с возглавляемым США альянсом НАТО, который приведет к огромным человеческим и экономическим потерям.

"Ребята, проснитесь. Готовы ли вы победить врага №1, который действует как современный Гитлер?""", – сказал Жигимантас Павильонис, председатель комитета иностранных дел литовского парламента, обращаясь к демократам и республиканцам.

Мрачная оценка того, как Вашингтон справляется с угрозой крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, подчеркнула растущее беспокойство по обе стороны Атлантики тем, что внутриполитическая вражда в США подрывает поддержку Украины.

Председатели парламентских комитетов по иностранным делам Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии выступили в конце двухдневного визита с просьбой о новой помощи от США, поскольку Украина борется с нехваткой боеприпасов и российскими нападениями. Все страны, кроме Швеции, являются членами НАТО.

Борьба в Конгрессе США по иммиграции тормозит выделение 61 миллиарда долларов новой военной помощи.

Члены делегации сообщили, что они встречались с представителями администрации и законодателями, но в основном стремились поговорить с республиканцами, которые сопротивляются новой помощи. По их словам, лишь один скептически настроенный республиканский член Палаты представителей согласился встретиться с ними.

"Не было ощущения срочности", – сказал латвийский парламентарий Рихардс Колс, добавив, что "странно", что некоторые американские законодатели призвали европейцев больше взаимодействовать с гражданами США, чтобы объяснить, насколько важна победа России.

"Это абсолютно ваша работа", – ответил он.

Несколько членов делегации раскритиковали президента Джо Байдена за то, что он выступает против вступления Украины в НАТО, а также за его стратегию "делать все возможное" для помощи Киеву.

"Мы не слышим четкого послания (США) о том, чем должна закончиться эта война", – сказал Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента.

Члены делегации отметили, что неоднократно слышали, что Европа делает недостаточно для помощи Украине. Колс назвал это ложным утверждением, которое "действительно сыграло на руку Путину" с нарративами об усталости от войны.

"Все наши страны за этим столом выделили более 1% ВВП на военную помощь Украине. США – около 0,3%", – сказал Михкельсон.

Россия значительно увеличила свой военный бюджет, ее оборонная промышленность работает круглосуточно, и Москва импортирует западные технологии, несмотря на международные санкции, сказал Колс.

"Мы не должны недооценивать их желание пережить нас. Их не волнуют человеческие жизни. Им безразлична цена. Мы должны проснуться", – заявил он.

Напомним, верхняя палата американского Конгресса – Сенат – 8 февраля приняла процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Законопроект предусматривает 61 миллиард долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

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