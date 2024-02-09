Українські депутати просять Азербайджан помиритися з ПАРЄ

Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва закликав ПАРЄ та комітет парламенту Азербайджану з міжнародних відносин та міжпарламентських зв’язків "до діалогу та налагодження співпраці".

Про це йдеться у зверненні, ухваленому 7 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Комітет Верховної Ради закликав обидві сторони "відшукати можливість повернутися до переговорного процесу і шляхом конструктивного діалогу врегулювати питання, що виникли між обома сторонами, якими б гострими на сьогодні не здавались ці проблеми".

Нагадаємо, на січневій сесії ПАРЄ азербайджанська делегація офіційно оголосила, що припиняє взаємодію з асамблеєю.

Це відбулось після того, як у асамблеї вирішили не підтверджувати повноваження делегації Азербайджану. Основною формальною причиною покарання став недопуск спостерігачів ПАРЄ на вибори президента Азербайджану, на яких зрештою переміг чинний президент Ільхам Алієв.

Однак реальною причиною називали те, що у Баку не сприймають деякі рішення Страсбурга. Наприклад, ухвалена на попередній сесії у жовтні 2023 року резолюція ПАРЄ щодо останньої Карабаської війни розізлила Баку.

Як наслідок, Азербайджан замислився над збереженням свого членства в організації.

Пізніше асамблея ухвалила офіційне рішення про незатвердження повноважень азербайджанської делегації.

У ПАРЄ констатували, що за більш ніж через 20 років після вступу до Ради Європи Азербайджан не виконав основних зобов'язань та до нього залишаються дуже серйозні занепокоєння щодо здатності проводити вільні та чесні вибори, щодо балансу влади, слабкості парламенту, незалежності судової влади та поваги до прав людини.

Детально про цей конфлікт читайте у статті "Азербайджан виштовхують з Європи: як ПАРЄ почала "війну" з Алієвим за російським сценарієм".