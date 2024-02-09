Украинские депутаты просят Азербайджан помириться с ПАСЕ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества призвал ПАСЕ и комитет парламента Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям "к диалогу и налаживанию сотрудничества".

Об этом говорится в обращении, принятом 7 февраля, сообщает "Европейская правда".

Комитет Верховной Рады призвал обе стороны "найти возможность вернуться к переговорному процессу и путем конструктивного диалога урегулировать вопросы, возникшие между обеими сторонами, какими бы острыми на сегодня не казались эти проблемы".

Напомним, на январской сессии ПАСЕ азербайджанская делегация официально объявила, что прекращает взаимодействие с ассамблеей.

Это произошло после того, как в ассамблее решили не подтверждать полномочия делегации Азербайджана. Основной формальной причиной наказания стал недопуск наблюдателей ПАСЕ на выборы президента Азербайджана, на которых в итоге победил действующий президент Ильхам Алиев.

Однако реальной причиной называли то, что в Баку не воспринимают некоторые решения Страсбурга. Например, принятая на предыдущей сессии в октябре 2023 года резолюция ПАСЕ по последней Карабахской войне разозлила Баку.

Как следствие, Азербайджан задумался над сохранением своего членства в организации.

Позже ассамблея приняла официальное решение о неутверждении полномочий азербайджанской делегации.

В ПАСЕ констатировали, что спустя более чем 20 лет после вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основных обязательств и к нему остаются очень серьезные опасения относительно способности проводить свободные и честные выборы, относительно баланса власти, слабости парламента, независимости судебной власти и уважения к правам человека.

Подробно об этом конфликте читайте в статье "Азербайджан выталкивают из Европы: как ПАСЕ начала "войну" с Алиевым по российскому сценарию".