Колишній президент США Дональд Трамп користується більшою підтримкою, ніж чинний президент Джо Байден, щонайменше у семи штатах, які, ймовірно, визначатимуть результат виборів.

Про це свідчить опитування Bloomberg News/Morning Consult, оприлюднене цього тижня, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що Байден відстає від Трампа в семи ключових штатах – Аризоні, Джорджії, Пенсильванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині.

Загалом у цих семи штатах 48% виборців заявили, що підтримають Трампа, а 43% – Байдена.

Перевага Трампа виявилася найсильнішою в Північній Кароліні, де він випереджає Байдена на 9 відсоткових пунктів із 50% підтримки порівняно з 41% Байдена.

Північна Кароліна, де Трамп виграв на виборах 2020 року, стала єдиним штатом, де колишній президент отримав щонайменше 50% підтримки в новому опитуванні. Жоден з кандидатів не отримав підтримки більшості в жодному з інших ключових штатів.

При цьому значна частина респондентів висловила занепокоєння віком Байдена, тоді як значний відсоток заявив, що Трамп небезпечний.

Загалом 8 із 10 виборців у ключових штатах сказали, що 81-річний Байден занадто старий. Менше половини респондентів сказали, що 77-річний Дональд Трамп занадто старий.

Напередодні лікар президента США Джо Байдена Кевін О'Коннор заявив, що американський лідер здатен виконувати свої посадові обов'язки. За його словами, немає "жодних нових проблем" зі здоров'ям президента, виявлених під час цьогорічного медогляду.

Раніше доповідь спеціального радника викликала нові питання про вік і розумові здібності Джо Байдена, оскільки вона назвала президента "літньою людиною з поганою пам'яттю".

Байден відреагував на це на напруженій пресконференції, захищаючи свою пам'ять і психічну придатність бути президентом ще один термін.