Бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий президент Джо Байден, по меньшей мере в семи штатах, которые, вероятно, будут определять результат выборов.

Об этом свидетельствует опрос Bloomberg News/Morning Consult, обнародованный на этой неделе, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что Байден отстает от Трампа в семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

Всего в этих семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% – Байдена.

Преимущество Трампа оказалось сильнее всего в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9 процентных пунктов с 50% поддержки по сравнению с 41% Байдена.

Северная Каролина, где Трамп выиграл на выборах 2020 года, стала единственным штатом, где бывший президент получил не менее 50% поддержки в новом опросе. Ни один из кандидатов не получил поддержки большинства ни в одном из других ключевых штатов.

При этом значительная часть респондентов выразила обеспокоенность возрастом Байдена, тогда как значительный процент заявил, что Трамп опасен.

В целом 8 из 10 избирателей в ключевых штатах сказали, что 81-летний Байден слишком стар. Менее половины респондентов сказали, что 77-летний Дональд Трамп слишком стар.

Накануне врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил, что американский лидер способен выполнять свои должностные обязанности. По его словам, нет "никаких новых проблем" со здоровьем президента, выявленных во время нынешнего медосмотра.

Ранее доклад специального советника вызвал новые вопросы о возрасте и умственных способностях Джо Байдена, поскольку она назвала президента "пожилым человеком с плохой памятью".

Байден отреагировал на это на напряженной пресс-конференции, защищая свою память и психическую пригодность быть президентом еще один срок.