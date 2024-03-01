64% поляків вважають, що перемога Трампа означатиме кінець підтримки України

64% опитаних поляків вважають, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США припинять підтримувати Україну, яка воює проти Росії.

Про це свідчать результати опитування IBRIS для Radiо ZET, передає "Європейська правда".

Соціологи запитали, чи "після можливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Сполучені Штати припинять підтримувати Україну у війні з Росією".

23,2% відповіли "однозначно так", 40,8% респондентів обрали варіант "скоріше так".

Ще 11,4% опитаних сказали, що скоріше не згодні з цим твердженням, 6,1% відповіли, що категорично не згодні.

18,5% респондентів відповіли: "не знаю"/"важко відповісти".

Нагадаємо, через два роки після початку повномасштабної війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.

Крім того, підтримка України серед європейців залишається широкою, але лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.