Єлисейські поля у Парижі розчищають від соломи, звезеної туди фермерами

Після спонтанної акції протесту фермерів біля Тріумфальної арки у центрі Парижа комунальники розчищають площу від звезених туди солом’яних блоків, десятки протестувальників затримали за блокування проїзду.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

На п’ятницю одна з груп фермерів під назвою "Сільська координація" планувала їхати зі своєю технікою до Версалю і мала дозвіл на цю акцію. Втім, на шляху туди вони заїхали на площу Зірки, до Тріумфальної арки близько 5:30 ранку.

❌ LES CHAMPS-ÉLYSÉES OCCUPÉS !



En ce début de matinée, les paysans de la Coordination rurale viennent de déverser de la paille au niveau de l’Arc de Triomphe. La colère toujours là !#AgriculteursEnColère #SIA2024 pic.twitter.com/aynTWyw579 March 1, 2024

Близько 150 учасників акції влаштували там мітинг і перекрили вулиці, що сходяться на площі, солом’яними блоками.

Mayeul Aldebert/Le Figaro

Невдовзі після цього правоохоронці почали затримувати учасників протесту. За неофіційними даними ЗМІ від джерел у поліції, всього затримали 66 осіб.

Після того решта протестувальників рушили зі своїми тракторами до Версалю, де вже присутні правоохоронці для контролю за ситуацією.

Муніципальні служби розчищають від соломи простір довкола Тріумфальної арки.

Mayeul Aldebert/Le Figaro

Нагадаємо, польські фермери тим часом влаштували протест на кордоні з Литвою, але без обіцяної блокади; туди приїхали литовські посадовці.