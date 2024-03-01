Елисейские поля в Париже расчищают от соломы, свезенной туда фермерами

После спонтанной акции протеста фермеров возле Триумфальной арки в центре Парижа коммунальщики расчищают площадь от свезенных туда соломенных блоков, десятки протестующих задержали за блокирование проезда.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

На пятницу одна из групп фермеров под названием "Сельская координация" планировала ехать со своей техникой в Версаль и имела разрешение на эту акцию. Впрочем, на пути туда они заехали на площадь Звезды, к Триумфальной арке около 5:30 утра.

❌ LES CHAMPS-ÉLYSÉES OCCUPÉS !



En ce début de matinée, les paysans de la Coordination rurale viennent de déverser de la paille au niveau de l’Arc de Triomphe. La colère toujours là !#AgriculteursEnColère #SIA2024 pic.twitter.com/aynTWyw579 March 1, 2024

Около 150 участников акции устроили там митинг и перекрыли улицы, сходящиеся на площади, соломенными блоками.

Mayeul Aldebert/Le Figaro

Вскоре после этого правоохранители начали задерживать протестующих. По неофициальным данным СМИ от источников в полиции, всего задержали 66 человек.

После того остальные протестующие двинулись со своими тракторами в Версаль, где уже присутствуют правоохранители для контроля за ситуацией.

Муниципальные службы расчищают от соломы пространство вокруг Триумфальной арки.

Mayeul Aldebert/Le Figaro

Напомним, польские фермеры тем временем устроили протест на границе с Литвой, но без обещанной блокады; туда приехали литовские чиновники.