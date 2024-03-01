Офіс президента опублікував текст безпекової угоди з Нідерландами

Офіс президента України опублікував текст безпекової угоди з Нідерландами, підписаної 1 березня у Харкові.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ, що тепер доступний на сайті ОП, офіційно називається "угодою про співробітництво у сфері безпеки".

Угода містить вступну частину і 14 тематичних блоків-пунктів. Одним з найбільших є блок про "забезпечення стійких Збройних сил України".

Серед іншого, у ньому зафіксовано, що Нідерланди будуть співголовувати у "літаковій коаліції" для розвитку українських ВПС, а також зроблять значний внесок у "морську" та інші коаліції.

Блок щодо забезпечення відповідальності Росії за війну, який в Офісі президента називають найпотужнішим серед вже підписаних угод, складається з підгруп про переслідування за міжнародні злочини та про відшкодування збитків.

Серед іншого, у ньому прописано, що учасники "підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та нагадують про пропозицію розмістити за певних умов майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі".

Як ціль визначено і те, що Україна має ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.

У підгрупі про відшкодування збитків зафіксовано, що Росія має заплатити за шкоду, заподіяну Україні та/або будь-якій третій державі, юридичній або фізичній особі внаслідок війни.

Зафіксовано, що російські суверенні активи в юрисдикції Нідерландів, залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить агресію проти України і не виконає зобов'язання щодо відшкодування збитків, а Нідерланди спільно з партнерами продовжать шукати легальні способи використати ці активи для підтримки України.

Також декларується намір далі працювати над створенням компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих внаслідок війни усім зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також державі Україна.

Нагадаємо, для підписання угоди прем’єр Нідерландів Марк Рютте приїхав до Харкова. Разом з Володимиром Зеленським вони пройшлися вулицями міста і побували біля будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів.

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