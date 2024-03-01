Шольц хоче, щоб уряд Німеччини мав акаунт у TikTok для протидії ультраправим

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче, аби федеральний уряд відкрив акаунт у TikTok для протидії значної присутності ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в соцмережах.

Слова Шольца під час зустрічі з виборцями у Дрездені цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Німецького канцлера попросили прокоментувати дослідження політичного консультанта Йоганнеса Хіллє, згідно з яким "АдН" має у понад два рази більше прихильників у Facebook, ніж провідні німецькі партії, а її ролики в 10 разів частіше показують на TikTok.

На це Шольц сказав, що уряд розглядає можливість відкриття акаунту в TikTok. "І я вважаю, що це правильно", – додав він.

Речник федерального німецького уряду заявив, що Берліну все ще потрібно ретельно проаналізувати ситуацію, перш ніж запускати акаунт у TikTok. Він нагадав, що співробітники федеральної пресслужби не мають доступу до додатка на своїх телефонах.

"Але по суті TikTok – це платформа, яка особливо інтенсивно використовується молодими людьми – і ми повинні визнати це, незважаючи на всю обґрунтовану критику платформи", – додав речник уряду ФРН.

Німецькі спецслужби раніше застерігали від використання додатком через побоювання, що він може ділитися даними з урядом Китаю або використовуватися для впливу на користувачів. Минулого року низка країн, зокрема європейських, заборонили його використання на робочих телефонах держслужбовців.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях.