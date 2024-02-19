ЄС починає розслідування щодо можливого порушення TikTok нових правил 

Євросоюз починає офіційне розслідування щодо можливих порушень застосунком TikTok правил, спрямованих на захист неповнолітніх користувачів, і прозорості реклами.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що ухвалив таке рішення після перегляду звіту про оцінки ризику для застосунка та відповідей на запити.

"Сьогодні ми відкриваємо розслідування щодо можливого порушення TikTok правил прозорості та зобов’язань для захисту неповнолітніх, як дизайн, що викликає залежність, обмеження на час використання (...) верифікація віку, налаштування приватності за замовчуванням", – заявив Бретон.

Новий Акт про цифрові послуги ЄС, який застосовується для усіх онлайн-платформ з 17 лютого, зобов’язує особливо великі платформи виконувати низку зобов’язань для протдії забороненому контенту і зменшення соціальних ризиків.

Єврокомісія зосередить розслідування на те, чи алгоритми застосунка не стимулюють виникнення залежності, чи компанія вжила пропорційних заходів для забезпечення вищого рівня приватності й безпеки неповнолітніх користувачів та як працює реклама у додатку і чи є можливості для дослідників відстежити потенційні ризики.

Китайська компанія-власник TikTok ByteDance заявила, що продовжить працювати над тим, щоб бути безпечною для користувачів, і готова у деталях пояснити Єврокомісії особливості функціонування застосунка.

Нагадаємо, Єврокомісія вже веде розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства.

Тим часом Apple, за даними ЗМІ, загрожує штраф на €500 млн за неконкурентні умови для музичних сервісів.