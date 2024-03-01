Шольц хочет, чтобы правительство Германии имело аккаунт в TikTok для противодействия ультраправым

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет, чтобы федеральное правительство открыло аккаунт в TikTok для противодействия значительному присутствию ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в соцсетях.

Слова Шольца во время встречи с избирателями в Дрездене цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Немецкого канцлера попросили прокомментировать исследование политического консультанта Йоханнеса Хилле, согласно которому "АдГ" имеет более чем в два раза больше сторонников в Facebook, чем ведущие немецкие партии, а ее ролики в 10 раз чаще показывают на TikTok.

На это Шольц сказал, что правительство рассматривает возможность открытия аккаунта в TikTok. "И я считаю, что это правильно", – добавил он.

Представитель федерального немецкого правительства заявил, что Берлину все еще нужно тщательно проанализировать ситуацию, прежде чем запускать аккаунт в TikTok. Он напомнил, что сотрудники федеральной пресс-службы не имеют доступа к приложению на своих телефонах.

"Но по сути TikTok – это платформа, которая особенно интенсивно используется молодыми людьми – и мы должны признать это, несмотря на всю обоснованную критику платформы", – добавил представитель правительства ФРГ.

Немецкие спецслужбы ранее предостерегали от использования приложением из-за опасений, что оно может делиться данными с правительством Китая или использоваться для влияния на пользователей. В прошлом году ряд стран, в том числе европейских, запретили его использование на рабочих телефонах госслужащих.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден будет использовать TikTok для своей избирательной кампании, несмотря на то, что он сам выражал обеспокоенность относительно национальной безопасности этой платформы и запретил ее использование на федеральных устройствах.