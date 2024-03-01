В Австрії 17 підлітків підозрюють у неодноразовому ґвалтуванні 12-річної дівчини

Правоохоронці Австрії підозрюють 17 підлітків, більшість із яких є неповнолітніми, у сексуальному насильстві над 12-річною дівчиною, яке тривало у Відні протягом кількох місяців минулого року.

Про це 1 березня оголосила поліція Відня, пише "Європейська правда".

За попередніми даними слідства, дівчина минулого року познайомилась із одним із обвинувачених, який живе в неблагополучному районі на півдні австрійської столиці, а той уже познайомив її з іншими підлітками.

Вони з лютого по червень 2023 року ґвалтували дівчину "в туалетах, гаражах, готелі і в будинках злочинців", знімали це на телефони й обмінювались між собою. Один із них нібито погрожував поширити фото й відео дівчини.

У жовтні 2023 року постраждала, якій уже виповнилось 13 років, розповіла про насильство матері, яка згодом подала заяву до поліції.

Підозрюваними у справі є 17 підлітків, дванадцятеро з яких ще не досягли 18 років, а двоє – 14, що є віком кримінальної відповідальності в Австрії. Вони мають болгарське, італійське, сербське, сирійське та турецьке походження.

Майже всі підозрювані були відомі поліції Відня за інші злочини. Їм інкримінують серйозне сексуальне насильство над неповнолітніми, зокрема порнографічне фільмування такого насильства.

Тринадцять підозрюваних поліція допитала напередодні, 29 лютого, деякі з них частково заперечували звинувачення. Розслідування, що триває, має бути передане до прокуратури Відня.

Нагадаємо, у частково визнаному Косові у серпні 2022 року сталось зґвалтування 11-річної дівчинки п’ятьма чоловіками в столиці Приштині, внаслідок чого посади позбулися керівник пенітенціарної служби та поліції.