В Австрии 17 подростков подозревают в неоднократном изнасиловании 12-летней девушки

Правоохранители Австрии подозревают 17 подростков, большинство из которых являются несовершеннолетними, в сексуальном насилии над 12-летней девушкой, которое продолжалось в Вене в течение нескольких месяцев прошлого года.

Об этом 1 марта объявила полиция Вены, пишет "Европейская правда".

По предварительным данным следствия, девушка в прошлом году познакомилась с одним из обвиняемых, который живет в неблагополучном районе на юге австрийской столицы, а тот уже познакомил ее с другими подростками.

Они с февраля по июнь 2023 года насиловали девушку "в туалетах, гаражах, гостинице и в домах преступников", снимали это на телефоны и обменивались между собой. Один из них якобы угрожал распространить фото и видео девушки.

В октябре 2023 года пострадавшая, которой уже исполнилось 13 лет, рассказала о насилии матери, которая впоследствии подала заявление в полицию.

Подозреваемыми по делу являются 17 подростков, двенадцать из которых еще не достигли 18 лет, а двое – 14, что является возрастом уголовной ответственности в Австрии. Они имеют болгарское, итальянское, сербское, сирийское и турецкое происхождение.

Почти все подозреваемые были известны полиции Вены за другие преступления. Им инкриминируют серьезное сексуальное насилие над несовершеннолетними, в частности порнографические съемки такого насилия.

Тринадцать подозреваемых полиция допросила накануне, 29 февраля, некоторые из них частично отрицали обвинения. Расследование, которое продолжается, должно быть передано в прокуратуру Вены.

Напомним, в частично признанном Косово в августе 2022 года произошло изнасилование 11-летней девочки пятью мужчинами в столице Приштине, в результате чего должности лишились руководитель пенитенциарной службы и полиции.