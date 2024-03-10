Польська "ПіС" анонсувала масштабну акцію протесту проти агроімпорту з України

Польська партія "Право і Справедливість" (ПіС) планує на 18 травня масштабну акцію протесту у Варшаві, щоб підтримати фермерів.

Про це оголосив лідер партії Ярослав Качинський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Ми запланували великий марш у Варшаві на 18 травня", – сказав він.

За словами Качинського, цією акцією вони хочуть змусити Сейм Польщі ухвалити резолюцію про Зелений курс та ембарго на українське зерно.

Він зазначив, що демонстрація відбудеться, навіть якщо до цього дня буде скасовано Зелений курс і запроваджене ембарго на українську агропродукцію.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч з польськими фермерами-протестувальниками, однак переговори не призвели до досягнення якоїсь угоди.

Після зустрічі з Туском польські фермери оголосили про проведення загальнонаціональної акції протесту, яка відбудеться 20 березня.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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