Фермери анонсували нові масштабні протести по всій Польщі

Польські фермери оголосили про проведення загальнонаціональної акції протесту, яка відбудеться 20 березня.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Один з представників фермерів Томаш Обшанський заявив, що під час протестів будуть заблоковані міста та дороги.

"Це буде ще сильніше, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає ніякої державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить все, що може. Ми залишилися ні з чим", – сказав він.

Як відомо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч з польськими фермерами-протестувальниками, однак переговори не призвели до досягнення якоїсь угоди.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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