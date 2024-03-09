Туск зустрівся з польськими фермерами-протестувальниками: згоди досягти не вдалось

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч з польськими фермерами-протестувальниками, однак переговори не призвели до досягнення якоїсь угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

На зустрічі також були присутні міністр сільського господарства Чеслав Секерський та його заступник Міхал Колодзєйчак.

Туск представив певні декларації щодо Зеленого курсу. Рішення мають бути ухвалені в Європейській Комісії 15 березня.

Польські фермери залишилися незадоволеними зустріччю з Туском. На їхню думку, під час переговорів було замало конкретики.

Один з лідерів фермерських протестів Анджей Собочинський розповів журналістам, що під час зустрічі з прем'єр-міністром прозвучали "деякі декларації" щодо Зеленого курсу.

Він додав, що йшлося також "про дрібні речі".

Собочинський також розповів, що Туск на зустрічі заявив, що кордон з Україною не закриватимуть.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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