Польская "ПиС" анонсировала масштабную акцию протеста против агроимпорта из Украины

Польская партия "Право и Справедливость" (ПиС) планирует на 18 мая масштабную акцию протеста в Варшаве, чтобы поддержать фермеров.

Об этом объявил лидер партии Ярослав Качиньский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Мы запланировали большой марш в Варшаве на 18 мая", – сказал он.

По словам Качиньского, этой акцией они хотят заставить Сейм Польши принять резолюцию о Зеленом курсе и эмбарго на украинское зерно.

Он отметил, что демонстрация состоится, даже если до этого дня будет отменен Зеленый курс и введено эмбарго на украинскую агропродукцию.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с польскими протестующими фермерами, однако переговоры не привели к достижению какого-либо соглашения.

После встречи с Туском польские фермеры объявили о проведении общенациональной акции протеста, которая состоится 20 марта.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

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