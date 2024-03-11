Стефанішина: Україна завершила виконання умов Єврокомісії для затвердження переговорної рамки

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Київ вже виконав усі рекомендації Єврокомісії, необхідні для затвердження переговорної рамки для вступу у ЄС.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це вона сказала під час публічного заходу 11 березня.

Віцепрем’єрка сказала, що 11 березня минув останній термін, коли Україна могла надати якусь додаткову інформацію.

"12,13 і 14-го (березня) Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед, затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення, чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", – зазначила Стефанішина.

Також вона повідомила, що у понеділок правоохоронний комітет Верховної Ради схвалив останній законодавчий акт, який був потрібен для завершення виконання рекомендацій щодо лобізму – зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення ухваленого раніше закону про лобізм.

Віцепрем’єрка сказала, що Україна має "стримано-оптимістичні прогнози".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Києва підтвердив, що наступного тижня ЄК підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог.

Європейська комісія у січні розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Очікується, що переговорну рамку затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.