ЄС евакуював дипломатів із Гаїті, де зросло бандитське насильство

Європейський Союз слідом за США евакуював свій персонал із Гаїті – країни в Карибському морі, де в останні тижні стався сплеск насильства з боку вуличних банд.

Про це заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Стано, "у відповідь на різке погіршення ситуації з безпекою" Євросоюз ухвалив рішення скоротити обсяг діяльності "на місцях" і перевів персонал делегації ЄС в Порт-о-Пренсі "в більш безпечне місце за межами країни".

Представник Єврокомісії окремо висловив стурбованість зростанням рівня насильства на Гаїті. "Це не дуже допомагає народу Гаїті, який страждає вже дуже давно", – додав Стано.

Раніше про евакуацію своїх дипломатів оголосили Сполучені Штати.

Нинішня криза на Гаїті триває з 2021 року, коли в країні за загадкових обставин був убитий президент Жовенель Моїз. Його обов’язки виконує вкрай непопулярний серед мешканців прем’єр-міністр Аріель Анрі, який попри тиск міжнародної спільноти відмовлявся йти з посади.

В останні дні безпекова ситуація на Гаїті різко загострилась: через спричинене бандами насильство закрились лікарні й крамниці, були звільнені тисячі ув’язнених із тюрем, перестали працювати головний морський порт і аеропорт країни.