ЕС эвакуировал дипломатов из Гаити, где возросло бандитское насилие

Европейский Союз вслед за США эвакуировал свой персонал из Гаити – страны в Карибском море, где в последние недели произошел всплеск насилия со стороны уличных банд.

Об этом заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Стано, "в ответ на резкое ухудшение ситуации с безопасностью" Евросоюз принял решение сократить объем деятельности "на местах" и перевел персонал делегации ЕС в Порт-о-Пренсе "в более безопасное место за пределами страны".

Представитель Еврокомиссии отдельно выразил обеспокоенность ростом уровня насилия на Гаити. "Это не очень помогает народу Гаити, который страдает уже очень давно", – добавил Стано.

Ранее об эвакуации своих дипломатов объявили Соединенные Штаты.

Нынешний кризис на Гаити продолжается с 2021 года, когда в стране при загадочных обстоятельствах был убит президент Жовенель Моиз. Его обязанности исполняет крайне непопулярный среди жителей премьер-министр Ариэль Анри, который несмотря на давление международного сообщества отказывался уходить с должности.

В последние дни ситуация с безопасностью на Гаити резко обострилась: из-за вызванного бандами насилия закрылись больницы и магазины, были освобождены тысячи заключенных из тюрем, перестали работать главный морской порт и аэропорт страны.