Консул України не побачив проблем з рухом автобусів на кордоні

Український консул, що прибув на пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", не побачив проблем з блокуванням пасажирських перевезень, але зустрівся з польськими перевізниками і акцентував на неприпустимості затримки проїзду пасажирських автобусів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Генконсульство України у Любліні за підсумками поїздки на кордон консула Сергія Царука.

У генконсульстві зазначили, що поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів.

"Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу. В моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України", – розповіли у генконсульстві.

Сергій Царук у розмові з представниками поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.

Також Генеральне консульство України в Любліні звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

Нагадаємо, надвечір 11 березня віцепрем’єр Олександр Кубраков заявив, що отримав інформацію про випадки зупинки польськими протестувальниками і поліцією пасажирських автобусів, що прямують до і з Польщі. Водночас він не навів деталей, де і коли це відбувалося, та не уточнив кількість таких випадків.

З коментаря посла України у Польщі стало відомо, що повідомлення стосувалися КПП "Ягодин-Дорогуськ". Туди виїхав український консул.

Речник ДПСУ у коментарі "Українській правді" сказав, що українські прикордонники не фіксують проблем із проїздом пасажирського транспорту безпосередньо через кордон із Польщею, але не виключають певних проблем з їхнім рухом на деякій відстані від кордону, де перебувають польські протестувальники.