Консул Украины не увидел проблем с движением автобусов на границе

Украинский консул, прибывший на пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", не увидел проблем с блокированием пассажирских перевозок, но встретился с польскими перевозчиками и акцентировал на недопустимости задержек проезда пассажирских автобусов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Генконсульство Украины в Люблине по итогам поездки на границу консула Сергея Царука.

В генконсульстве отметили, что полиция отрицает факты преднамеренного блокирования протестующими пассажирских автобусов.

"Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса времени. В момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины", – рассказали в генконсульстве.

Сергей Царук в разговоре с представителями полиции и протестующими отметил недопустимость каких-либо задержек движения пассажирских автобусов.

Также Генеральное консульство Украины в Люблине обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.

Напомним, к вечеру 11 марта вице-премьер Александр Кубраков заявил, что получил информацию о случаях остановки польскими протестующими и полицией пассажирских автобусов, следующих в Польшу и из Польши. В то же время он не привел деталей, где и когда это происходило, и не уточнил количество таких случаев.

Из комментария посла Украины в Польше стало известно, что сообщения касались КПП "Ягодин-Дорогуск". Туда выехал украинский консул.

Спикер ГПСУ в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские пограничники не фиксируют проблем с проездом пассажирского транспорта непосредственно через границу с Польшей, но не исключают определенных проблем с их движением на некотором расстоянии от границы, где находятся польские протестующие.