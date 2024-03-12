Пісторіус про злиту розмову щодо Taurus: Я не потраплю на гачок Путіна
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не звільнятиме "своїх найкращих офіцерів" на тлі скандалу з перехопленою росіянами розмовою про можливе розгортання в Україні ракет Taurus.
Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".
Напередодні міністр зустрівся з провідними офіцерами Бундесверу після спеціального засідання з питань оборони. Пісторіус заявив, що керівник ВПС Інго Герхартц був одним із чотирьох офіцерів, які приєдналися до розмови, що відбувалася через незахищену лінію зв'язку.
Однак, за словами міністра, обговорення будь-яких наслідків зливу передчасне, оскільки триває подальше розслідування.
Водночас очільник німецького Міноборони підкреслив: "Я не хочу… потрапити на гачок (президента Росії Владіміра) Путіна і звільнити моїх найкращих офіцерів, незалежно від того, чи зробили вони помилку, чи ні".
За його словами, це було б те, чого Путін очікує.
Пісторіус раніше заявив, що розмова офіцерів Бундесверу була перехоплена після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.
Пісторіус вважає перехопленням росіянами переговорів гібридною атакою з метою дезінформації.
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