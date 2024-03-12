Писториус о слитом разговоре о Taurus: Я не попадусь на крючок Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не будет увольнять "своих лучших офицеров", вне зависимости от того, совершили ли они ошибку, на фоне скандала с перехваченным и слитым разговором о Taurus.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Накануне министр встретился с ведущими офицерами Бундесвера после специального заседания по вопросам обороны.

В понедельник Писториус заявил, что инспектор ВВС Инго Герхарц был вторым из четырех офицеров, которые присоединились к разговору, используя незащищенную линию связи.

Однако, по его словам, обсуждение любых последствий этого преждевременно, поскольку продолжается дальнейшее расследование.

В то же время глава немецкого Минобороны подчеркнул: "Я не хочу... попасться на крючок (президента России Владимира) Путина и уволить моих лучших офицеров, вне зависимости от того, совершили они ошибку или нет".

По его словам, это было бы то, чего Путин ожидает.

Писториус ранее заявил, что разговор офицеров Бундесвера был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

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