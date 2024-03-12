Молдова готується до втручання РФ у вибори, військової загрози не бачить

Влада Молдови зосередиться на протидії спробам Росії маніпулювати громадською думкою перед президентськими і парламентськими виборами в країні, оскільки вважає малоймовірною військову загрозу, поки російська армія воює в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр Молдови Дорін Речан в інтерв’ю Bloomberg.

Речан нагадав, що спецслужби Молдови викрили плани Кремля, який прагне підірвати підтримку Євросоюзом Молдови шляхом розпалювання розколу, а також про розкриття поліцією схеми незаконного фінансування політичних партій з метою маніпулювання голосуванням.

За його словами, уряд у Кишиневі повинен скористатися моментом, коли російські війська загрузли в боях в Україні, і не становлять прямої загрози для Молдови.

"Вони не можуть дістати нас у військовому плані в осяжному майбутньому. Ось чому ми повинні консолідувати наші можливості для забезпечення внутрішньої безпеки і кібербезпеки", – сказав Речан.

Він додав, що Молдова готується до гібридної атаки з боку Москви, яка матиме "безпрецедентний рівень інтенсивності".

Він вважає, що Росія вдасться до знайомої схеми, яка передбачає організацію проросійських протестів місцевими маріонетками, щоб посіяти розбрат.

"Те, що вони спробували минулого року – і те, що ми обов'язково побачимо знову – це підкуп виборців", – додав Речан.

Він закликав ЄС розширити санкції проти підтримуваних Москвою груп та осіб, які становлять загрозу виборам у Молдові.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що країна стикається з численними загрозами з боку Росії на шляху до членства в Євросоюзі.

Раніше голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.