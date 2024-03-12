Молдова готовится к вмешательству РФ в выборы, военной угрозы не видит

Власти Молдовы сосредоточатся на противодействии попыткам России манипулировать общественным мнением перед президентскими и парламентскими выборами в стране, поскольку считают маловероятной военную угрозу, пока российская армия воюет в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан в интервью Bloomberg.

Речан напомнил, что спецслужбы Молдовы разоблачили планы Кремля, который стремится подорвать поддержку ЕС Молдовы путем разжигания раскола, а также о раскрытии полицией схемы незаконного финансирования политических партий с целью манипулирования голосованием.

По его словам, правительство в Кишиневе должно воспользоваться моментом, когда российские войска погрязли в боях в Украине, и не представляют прямой угрозы для Молдовы.

"Они не могут достать нас в военном плане в обозримом будущем. Вот почему мы должны консолидировать наши возможности для обеспечения внутренней безопасности и кибербезопасности", – сказал Речан.

Он добавил, что Молдова готовится к гибридной атаке со стороны Москвы, которая будет иметь "беспрецедентный уровень интенсивности".

Он считает, что Россия прибегнет к знакомой схеме, которая предусматривает организацию пророссийских протестов местными марионетками, чтобы посеять раздор.

"То, что они попробовали в прошлом году – и то, что мы обязательно увидим снова – это подкуп избирателей", – добавил Речан.

Он призвал ЕС расширить санкции против поддерживаемых Москвой групп и лиц, которые представляют угрозу выборам в Молдове.

Напомним, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что страна сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути к членству в Евросоюзе.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.