РФ викликала посла Швейцарії через наміри використати росактиви на користь України

МЗС Росії у вівторок викликало посла Швейцарії у зв'язку зі схваленням швейцарським парламентом законопроєктів, які можуть дозволити використання заморожених у країні суверенних активів РФ для фінансування військових репарацій Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС РФ.

Москва викликала посла Крістіну Марті Ланг, щоб висловити протест у зв'язку з ухваленням парламентом Швейцарії з невеликою перевагою пропозицій, які уповноважують швейцарський уряд працювати над створенням міжнародно-правової бази для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу.

У заяві йдеться, що російська сторона рішуче засуджує цей крок швейцарської влади, що "грубо зневажає основоположні принципи та норми міжнародного права щодо державного імунітету".

"Підкреслили, що будь-яке посягання на російську державну власність під прикриттям будь-якого надуманого "репараційного механізму" буде нічим іншим, як крадіжкою на державному рівні", – зазначило МЗС РФ.

У міністерстві заявили, що Росія відповість у випадку реалізації планів Швейцарії щодо конфіскації активів.

Раніше Рада кантонів парламенту Швейцарії схвалила пропозицію, яка може дозволити використання заморожених у країні суверенних російських активів для фінансування військових репарацій Україні.

На території Швейцарії, як відомо, заморожені понад 8,8 млрд доларів активів, пов'язаних із Росією.

Водночас минулого року Швейцарія відхилила пропозицію про приєднання країни до робочої групи G7 з пошуку активів підсанкційних росіян.