РФ вызвала посла Швейцарии из-за намерений использовать росактивы в пользу Украины

МИД России во вторник вызвал посла Швейцарии в связи с принятием швейцарским парламентом законопроектов, которые могут позволить использование замороженных в стране суверенных активов РФ для финансирования военных репараций Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Москва вызвала посла Кристину Марти Ланг, чтобы выразить протест в связи с принятием парламентом Швейцарии с небольшим перевесом голосов предложений, которые уполномочивают швейцарское правительство работать над созданием международно-правовой базы для выплаты репараций странам, подвергшимся нападению.

В заявлении говорится, что российская сторона решительно осуждает этот шаг швейцарских властей, "грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права относительно государственного иммунитета".

"Подчеркнули, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием любого надуманного "репарационного механизма" будет ничем иным, как кражей на государственном уровне", – отметил МИД РФ.

В министерстве заявили, что Россия ответит в случае реализации планов Швейцарии по конфискации активов.

Ранее Совет кантонов парламента Швейцарии одобрил предложение, которое может позволить использование замороженных в стране суверенных российских активов для финансирования военных репараций Украине.

На территории Швейцарии, как известно, заморожены более 8,8 млрд долларов активов, связанных с Россией.

В то же время в прошлом году Швейцария отклонила предложение о присоединении страны к рабочей группе G7 по поиску активов подсанкционных россиян.