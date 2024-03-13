Українські журналісти заявили, що їх депортували з Польщі за зйомку матеріалу про торгівлю з РФ

Редакція українського інформагентства Район.in.ua заявляє, що двох її журналістів, які готували репортаж про рух товарів між Калінінградською областю РФ і Польщею, депортували з території Польщі за зйомки біля кордону.

Про це йдеться у заяві агенства, пише "Європейська правда".

Випадок стався ще минулого тижня, 7 березня. Журналісту Юрію Конкевичу та оператору Олександру Пілюку доручили роботу над матеріалом про вантажні перевезення між Польщею та Росією. Зокрема, вони мали оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також, планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.

Конкевича й Пілюка затримали співробітники польської поліції о 13:10 у місті Бранево, пояснивши це те, що вони довго знімали критичну інфраструктуру і вагони з російським скрапленим газом.

За словами журналістів, у них забрали телефони, ноутбуки, карти пам’яті (з яких видалили відзняте) та іншу техніку і відмовили у проханнях вийти на зв’язок з консулом, редакцією чи родичами.

"Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила", – розповів Юрій Конкевич.

Увечері 9 березня їх привезли на пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин", заборонивши відвідувати країни Шенгенської зони на 5 років.

Редакція Район.in.ua закликала органи влади України та Польщі, а також профільні неурядові організації відреагувати на цей випадок.

"Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж п'яти років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів", – заявив директор агентства Ігор Денисевич.

Також агентство вимагає повернути вилучену техніку, яка є дороговартісним майном і потрібна для повсякденної роботи журналістів.

Нагадаємо, перед цим стався випадок із затриманням на кордоні Польщі й Білорусі журналістів "Української правди", які знімали репортаж про рух товарів на цьому напрямку.

Згодом Комітет Верховної Ради з питань свободи слова звернувся до парламенту Польщі із закликом відреагувати на випадок і взяти його на парламентський контроль.