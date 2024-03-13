Німеччина схвалила газову угоду з Італією та Швейцарією для запобігання кризі

Уряд Німеччини схвалив угоду з Італією та Швейцарією про постачання газу між країнами для забезпечення взаємної підтримки в разі надзвичайного дефіциту газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У заяві міністерства економіки ФРН йдеться, що угода розширює існуючий договір між Німеччиною та Італією, включивши до неї Швейцарію і таким чином гарантуючи транзит газу між першими двома країнами.

Наступного тижня міністр економіки Німеччини Роберт Габек, міністр енергетики Швейцарії Альберт Рьошті та міністр енергетики Італії Джильберто Пічетто Фратін підпишуть угоду на конференції в Берліні, зазначили у відомстві.

Як раніше інформувало агентство Reuters, Німеччина вже має такі домовленості з Данією, Чехією та Австрією, прагнучи уникнути паніки у разі виникнення кризи з постачанням.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про плани побудувати новий газогін до Італії, який проходитиме через Альпи.

Перед цим Німеччина домовилася з Нігерією про поставки газу в обмін на інвестиції у розмірі 500 млн доларів в проєкти з відновлюваної енергетики.

Минулого року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.