Германия одобрила газовое соглашение с Италией и Швейцарией для предотвращения кризиса

Правительство Германии одобрило соглашение с Италией и Швейцарией о поставках газа между странами для обеспечения взаимной поддержки в случае чрезвычайного дефицита газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В заявлении Министерства экономики Германии говорится, что соглашение расширяет существующий договор между Германией и Италией, включив в него Швейцарию и таким образом гарантируя транзит газа между первыми двумя странами.

На следующей неделе министр экономики Германии Роберт Хабек, министр энергетики Швейцарии Альберт Решти и министр энергетики Италии Джильберто Пичетто Фратин подпишут соглашение на конференции в Берлине, отметили в ведомстве.

Как ранее информировал Reuters, Германия уже договорилась о таких договорах с Данией, Чехией и Австрией, стремясь избежать паники в случае возникновения кризиса с поставками.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах построить новый газопровод в Италию, который будет проходить через Альпы.

Перед этим Германия договорилась с Нигерией о поставках газа в обмен на инвестиции в размере 500 млн долларов в проекты по возобновляемой энергетике.

В прошлом году немецкий министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей.