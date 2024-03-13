РФ не поїде на "саміт миру" у Швейцарії, навіть якщо отримає запрошення

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному "саміті миру", якщо її туди раптом вирішать запросити.

Її коментар у себе опублікувало МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

Захарова вважає, що конференція у Швейцарії спрямована на "просування ультимативної "формули Зеленського", під якою, вона, ймовірно, має на увазі підтриману кількома десятками держав українську "формулу миру".

Принагідно Захарова розкритикувала Швейцарію за "втрату" нейтрального статусу через приєднання до санкцій проти Росії.

"Досвід Мінських угод і російсько-українських переговорів до 2022 року показав недоговороздатність Києва і Заходу. У всіх випадках їм був потрібен не мир, а перемир'я після поразок ЗСУ, щоб наростити військовий потенціал України і продовжити бойові дії", – додала речниця МЗС РФ.

Вона повторила пропагандистську тезу Кремля про те, що Росія "залишається відкритою до переговорів" щодо розв’язаної нею ж повномасштабної війни в Україні, але на своїх умовах, які відкрито порушують міжнародне право.

Швейцарія погодилась організувати "саміт миру" на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна. Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені.

Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть. Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що на саміт запросять понад 160 країн – запрошення РФ на цьому етапі не очікується.