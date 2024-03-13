РФ не поедет на "саммит мира" в Швейцарии, даже если получит приглашение

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва откажется от участия в предстоящем глобальном "саммите мира", если ее туда вдруг решат пригласить.

Ее комментарий у себя опубликовало МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

Захарова считает, что конференция в Швейцарии направлена на "продвижение ультимативной "формулы Зеленского", под которой, она, вероятно, имеет в виду поддержанную несколькими десятками государств украинскую "формулу мира".

Попутно она раскритиковала Швейцарию за "потерю" нейтрального статуса из-за присоединения к санкциям против России.

"Опыт Минских соглашений и российско-украинских переговоров до 2022 года показал недоговороспособность Киева и Запада. Во всех случаях им был нужен не мир, а перемирие после поражений ВСУ, чтобы нарастить военный потенциал Украины и продолжить боевые действия", – добавила спикер МИД РФ.

Она повторила пропагандистский тезис Кремля о том, что Россия "остается открытой к переговорам" по развязанной ею же полномасштабной войне в Украине, но на своих условиях, которые открыто нарушают международное право.

Швейцария согласилась организовать "саммит мира" по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн. Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы.

Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут. Позже глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что на саммит пригласят более 160 стран – приглашение РФ на этом этапе не ожидается.