У Німеччині знайшли мертвою 27-річну українку, її доньку-немовля і матір шукають

На заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців, її немовля і матір розшукують.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Випадок стався у землі Баден-Вюртенберг у районі Рейн-Неккар. Перехожий виявив на березі Рейну біля популярної набережної мертву людину. Коли слідчі встановили її особу, виявилось, що це 27-річна громадянка України, яка вже деякий час вважалася зниклою. Слідчі припускають, що смерть спричинили "зовнішні насильницькі дії". Жінка проживала у притулку для біженців зі своєю 5-місячною донькою і 51-річною матір’ю, які теж вважаються зниклими.

Колаж Bild з фото, опублікованих поліцією

Ділянку на березі, де знайшли тіло, огородили, там і в довколишній зоні працювали експерти-криміналісти з собаками.

За словами речника поліції, слідчі вважають матір загиблої найбільш важливим свідком у тому, що могло статися.

Поліція просить повідомити про себе свідків, які бачили загадкове вогнище у цьому районі 6-7 березня, тих, хто проходив у цьому місці і помічав перехожих або автомобілі.

Нагадаємо, у лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України після нападу компанії молодих людей.