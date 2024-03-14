ЗМІ: Президентка Європарламенту погодилась судитися з ЄК через розморожені кошти для Угорщини

Президентка Європарламенту Роберта Метсола погодилася з наміром законодавчого органу подати до суду на Європейську комісію через її рішення розморозити мільярди євро для Угорщини наприкінці минулого року.

Про це повідомляє агенція dpa, а також Euronews, пише "Європейська правда".

Про рішення Метсоли стало відомо після її зустрічі з лідерами політичних груп Європарламенту у Страсбурзі.

Саме очільник Європарламенту має остаточне право подавати позови проти інших інституцій до Європейського суду.

Кінцевий термін подачі позову – 25 березня.

У грудні минулого року ЄК розблокувала 10,2 мільярда євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, виплата яких була заморожена через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права в країні.

Рішення було прийнято за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ країни – кроки, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати.

Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти зустріло негативну реакцію з боку депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.

На початку березня стало відомо, що Угорщині вдалося розблокувати ще близько двох мільярдів євро коштів Європейського Союзу після того, як уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виконав вимоги Європейської комісії стосовно освітньої підготовки та гендерної рівності.